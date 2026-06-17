Зомби в ящике: автор «Поезда в Пусан» представил новый зомби-хоррор

Поэтому Ён Сан-хо решил поднажать на хореографию зомби. Она прекрасна. Ходячие мертвецы здесь двигаются так, словно учатся этому с нуля. Если сначала они передвигаются рывками, прыгают по-звериному и плохо соображают, то постепенно их движения становятся плавными и осмысленными. До тех пор, пока издалека их нельзя принять за обычных людей. Но что еще интереснее: хореографы добились особого эффекта, когда зомби не дублируют движения друг друга и всё же действуют в едином ритме, словно перед нами не хоррор, а запись современного танца. Возможно, создатели «Колонии» вдохновлялись «Триллером» Майкла Джексона или реальным контемпорари, но от этого зрелища невозможно оторваться. И оно вполне искупает недостаточную проработку сценария и диалогов, слишком шаблонных, чтобы не вызывать временами раздражение.