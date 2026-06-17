В Крыму с 17 июня ввели ограничения на ночную езду на мототехнике

Ранее советник главы региона Олег Крючков в беседе с ТАСС связал подобные шаги органов власти с тем, что мотоциклы, мопеды и другая подобная техника громко шумят во время сигнала о беспилотной опасности. Кроме того, сотрудники спецслужб Украины могут использовать такой шум в качестве прикрытия во время атак дронов. Крючков призвал предупредить детей не нарушать порядок и объяснить им, чем чреваты подобные поступки.