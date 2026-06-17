В Крыму с 17 июня ввели ограничения на ночную езду на мототехнике

«Ввести с 00 часов 00 минут 17 июня 2026 года на территории Республики Крым временное ограничение на передвижение (использование) следующих транспортных средств: трициклов и квадрициклов, квадроциклов, мопедов, легких квадрициклов, питбайков, мотороллеров (до 125 куб. см), мотоциклов с 20:00 до 06:00 до особого распоряжения», — говорится в тексте указа.
Отмечается, что документ издан с целью противодействия угрозам безопасности населения республики, военных, важных государственных и специальных объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения, функционирование транспорта, коммуникаций и связи, объектов энергетики, а также объектов, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и окружающей природной среды, расположенных на территории республики. Министерству внутренних дел по Республике Крым поручено обеспечить контроль за соблюдением ограничений. При этом в указе не говорится о том, какие санкции грозят нарушителям.
Ранее советник главы региона Олег Крючков в беседе с ТАСС связал подобные шаги органов власти с тем, что мотоциклы, мопеды и другая подобная техника громко шумят во время сигнала о беспилотной опасности. Кроме того, сотрудники спецслужб Украины могут использовать такой шум в качестве прикрытия во время атак дронов. Крючков призвал предупредить детей не нарушать порядок и объяснить им, чем чреваты подобные поступки.
По данным МВД по Республике Крым, зачастую мототехникой управляют несовершеннолетние, не имея на то прав. За