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В Крыму с 17 июня ввели ограничения на ночную езду на мототехнике

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июня. /ТАСС/. Временные ограничения на движение мотоциклов, квадроциклов, питбайков и другой мототехники в ночное время введены с 17 июня в Республике Крым, соответствующий указ главы республики Сергея Аксенова вступил в силу с 00:00 мск.

Источник: Freepik

«Ввести с 00 часов 00 минут 17 июня 2026 года на территории Республики Крым временное ограничение на передвижение (использование) следующих транспортных средств: трициклов и квадрициклов, квадроциклов, мопедов, легких квадрициклов, питбайков, мотороллеров (до 125 куб. см), мотоциклов с 20:00 до 06:00 до особого распоряжения», — говорится в тексте указа.

Отмечается, что документ издан с целью противодействия угрозам безопасности населения республики, военных, важных государственных и специальных объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения, функционирование транспорта, коммуникаций и связи, объектов энергетики, а также объектов, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и окружающей природной среды, расположенных на территории республики. Министерству внутренних дел по Республике Крым поручено обеспечить контроль за соблюдением ограничений. При этом в указе не говорится о том, какие санкции грозят нарушителям.

Ранее советник главы региона Олег Крючков в беседе с ТАСС связал подобные шаги органов власти с тем, что мотоциклы, мопеды и другая подобная техника громко шумят во время сигнала о беспилотной опасности. Кроме того, сотрудники спецслужб Украины могут использовать такой шум в качестве прикрытия во время атак дронов. Крючков призвал предупредить детей не нарушать порядок и объяснить им, чем чреваты подобные поступки.

По данным МВД по Республике Крым, зачастую мототехникой управляют несовершеннолетние, не имея на то прав. За 15—16 июня сотрудники Госавтоинспекции на всей территории региона выявили 115 нарушений ПДД, связанных с использованием мототранспорта. Среди них — 30 случаев управления транспортным средством лицами, не имеющими права управления, 24 из которых — несовершеннолетние. Было изъято и помещено на специализированную стоянку 41 транспортное средство.

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