В Петербурге запретят продавать алкоголь во время праздника «Алые паруса»

«Вниманию предпринимателей, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции на территории Санкт Петербурга! Доводим до вашего сведения, что в соответствии с постановлением правительства Санкт Петербурга от 15.05.2026 № 317 “О дате проведения праздника выпускников петербургских школ “Алые паруса” в 2026 году установлен запрет розничной продажи алкогольной продукции на территории Санкт Петербурга в день проведения праздника”, — говорится в сообщении.