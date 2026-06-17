В Петербурге запретят продавать алкоголь во время праздника «Алые паруса»

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июня. /ТАСС/. Власти Санкт-Петербурга запретили продажу алкоголя в городе в период проведения праздника выпускников «Алые паруса». Об этом сообщается на сайте городской администрации со ссылкой на нормативные акты.
«Вниманию предпринимателей, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции на территории Санкт Петербурга! Доводим до вашего сведения, что в соответствии с постановлением правительства Санкт Петербурга от 15.05.2026 № 317 “О дате проведения праздника выпускников петербургских школ “Алые паруса” в 2026 году установлен запрет розничной продажи алкогольной продукции на территории Санкт Петербурга в день проведения праздника”, — говорится в сообщении.
При этом отмечается, что запрет не распространяется на организации общественного питания, а также на розничную продажу алкогольной продукции, осуществляемую магазинами беспошлинной торговли.
Праздник выпускников «Алые паруса» состоится в Санкт-Петербурге 27 июня. Как ожидается, он соберет 66 тыс. выпускников из разных городов и стран.