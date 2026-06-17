Более 1000 проектов получат 4,3 млрд рублей от Фонда президентских грантов

Заседание Координационного комитета прошло в центре социальной интеграции Дианы Гурцкая, подведомственном департаменту труда и социальной защиты населения города Москвы. Центр был создан в 2018 году при личном участии народной артистки Российской Федерации. В нём дети и молодые люди с инвалидностью занимаются вокалом, танцами, театральным мастерством. Место проведения заседания можно считать символичным, учитывая, что за всё время своей работы фонд поддержал 10 тысяч проектов, связанных с инклюзией, социальной интеграцией, реабилитацией людей с инвалидностью, развитием доступной среды, сопровождаемым проживанием, творческой и профессиональной самореализацией. Приём заявок на первый конкурс 2027 года начнётся с 1 сентября.