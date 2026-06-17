Более 1000 проектов получат 4,3 млрд рублей от Фонда президентских грантов

Ещё 3,9 млрд рублей проектные команды привлекут как софинансирование. Средний размер гранта — 3 млн рублей. 397 организаций побеждают впервые.
Регионы-лидеры по числу поддержанных проектов — Санкт-Петербург, Самарская, Челябинская, Свердловская и Нижегородская области. Проекты стартуют в июле.
Заседание Координационного комитета прошло в центре социальной интеграции Дианы Гурцкая, подведомственном департаменту труда и социальной защиты населения города Москвы. Центр был создан в 2018 году при личном участии народной артистки Российской Федерации. В нём дети и молодые люди с инвалидностью занимаются вокалом, танцами, театральным мастерством. Место проведения заседания можно считать символичным, учитывая, что за всё время своей работы фонд поддержал 10 тысяч проектов, связанных с инклюзией, социальной интеграцией, реабилитацией людей с инвалидностью, развитием доступной среды, сопровождаемым проживанием, творческой и профессиональной самореализацией. Приём заявок на первый конкурс 2027 года начнётся с 1 сентября.
Самый крупный грант — 74 млн рублей — получит фонд «Память поколений» на проект помощи ветеранам боевых действий. Команда поможет 85 ветеранам СВО: 30 пройдут реабилитацию, 20 получат протезы, 30 — слухопротезирование.
Местная религиозная организация православный приход Богоявленского храма города Воронежа получает грант 5 млн рублей. В ходе проекта «Гуманитарный конвой 36» команда откроет Центр добровольческой миссии на новых территориях. Его задачей будет оказание помощи пожилым людям, инвалидам, семьям с детьми, живущим в наиболее пострадавших от боевых действий районах Новороссии и приграничных районах Курской и Белгородской областей. В эти регионы будут отправлены 24 гуманитарных конвоя. Бригады строителей-волонтёров займутся восстановлением домов, другие добровольцы будут помогать в госпиталях и оказывать психологическую поддержку.
В селе Хатанга в Красноярском крае некоммерческая организация «Хоккейный клуб “Хатанга” получает грант в размере 1,9 млн рублей на проект “Хатанга — территория хоккея!” Дети из отдалённого посёлка Крайнего Севера, который расположен более чем в 2000 километров от Красноярска, будут регулярно тренироваться и выступят на соревнованиях.
В селе Малая Сыя, которое расположено в Хакасии, инклюзивный центр туризма и популяризации культурного наследия Республики Хакасия «Пещерная лиса» получит грант в размере 987 тысяч рублей на создание парка древностей «Малая Сыя — деревня предков». В 1974 году учёные обнаружили здесь одно из древнейших палеолитических поселений в России, которому 34 тысячи лет. У туристов и местных школьников будет возможность узнать историю места, побывать в жилищах эпохи палеолита, воссозданных по документам, и посетить археологические раскопки.
Проект «Фронтовой альбом: Из окопа. Между атакой и тишиной» Севастопольской региональной общественной организации развития личности и семьи «Берегиня» посвящён патриотическому воспитанию детей и молодёжи через знакомство с искусством участников СВО. На средства гранта (3 млн рублей) команда подготовит передвижную выставку работ действующих бойцов СВО с позывными Радагаст и Чинитель. В экспозицию войдут их графические работы, созданные на передовой, а также артефакты из зоны боевых действий.
Проект «Народный защитник — протезирование и реабилитация жителей Донбасса и участников СВО» направлен на оказание комплексной медико-социальной помощи 250 участникам СВО и мирным жителям, получившим тяжёлые травмы. С подопечными пройдут все этапы лечения и восстановления: помогут собрать необходимые документы для получения инвалидности, организуют поездки от мест диагностики до протезных центров с оплатой проживания и питания, помогут решить юридические и психологические проблемы. Помощь будет оказываться на базе ресурсных центров в новых регионах, а также в ведущих медицинских учреждениях России. Инициативу будет реализовывать центр развития социальных инноваций «Технологии возможностей», сумма выделяемого гранта составляет 33 млн рублей.
В селе Бураново в Удмуртии команда автономной некоммерческой организации «Лидер» получает грант в размере 1 млн рублей на проект «Мастерская АРТель “Окно в Бураново: 2:0”. Местные ребята будут изготавливать наличники, а также научатся создавать деревянную утварь и народные украшения, плести лапти из лыка и шить традиционные костюмы.
За девять лет Фонд президентских грантов профинансировал более 60 тысяч общественно значимых инициатив по всей стране. С 2017 года структура выступает ключевым оператором господдержки НКО. За это время поддержку получили 63 тысячи проектов, на которые направили 92 млрд рублей, а дополнительно привлечённые средства приблизились к 103 млрд. Свыше 35 тысяч инициатив получили финансирование напрямую по итогам 23 конкурсов — общий объём грантов составил 81 млрд рублей. Ещё более 11 млрд выделили на софинансирование региональных программ, что позволило запустить около 28 тысяч проектов.
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