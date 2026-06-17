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Постпред России в Вене оценил слова главы ВВС ФРГ об ударах по Калининграду

Ульянов иронично назвал главу ВВС Германии Нойманна опытным немецким генералом.

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов прокомментировал интервью командующего ВВС Германии Хольгера Нойманна газете Telegraph по поводу ударов НАТО по Калининграду в случае войны с Россией, иронично назвав его «опытным германским генералом».

Ульянов отреагировал на публикацию политолога Гленна Дисена в соцсети X, к которой был прикреплен скриншот интервью Нойманна Telegraph. Диссен выразил мнение, что ФРГ угрожает войной России, и что именно так «начинается третья мировая война».

«Он (Нойманн — ред.), должно быть, очень опытный германский генерал, который сражался и побеждал во множестве битв, раз он делает такие заявления», — написал Ульянов в соцсети X.

Ранее Нойманн в интервью Telegraph заявил, что НАТО в случае конфликта с Россией будет наносить удары по Калининграду, Кольскому полуострову, Санкт-Петербургу и акватории Черного моря. Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий прокомментировал интервью Нойманна, подчеркнув, что Германия «нарывается на российский военный кулак» и втягивает НАТО в «ядерный апокалипсис».

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