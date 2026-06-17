Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сенат США заблокировал резолюцию о военных полномочиях Трампа в отношении Ирана

47 сенаторов США поддержали идею блокировки резолюции о военных полномочиях Трампа в отношении Ирана.

Источник: Комсомольская правда

Попытка Сената США ограничить президентские полномочия Дональда Трампа в части применения силы против Ирана провалилась. Резолюция была заблокирована по итогам голосования во вторник.

В ходе голосования 48 членов Сената, включая представителя Демократической партии Джона Феттермана, выступили против передачи резолюции из комитета по международным отношениям на рассмотрение всей палаты.

В то же время 47 законодателей поддержали эту инициативу, среди них — республиканцы Билл Кэссиди, Сьюзан Коллинз, Лиза Мурковски и Рэнд Пол.

Резолюция, внесенная сенатором Рафаэлем Уорноком, обязывает вывести американские войска из тех боевых операций в Иране или против него, которые не были одобрены Конгрессом.

В мае KP.RU сообщал, что Сенат США в седьмой раз отклонил резолюцию о прекращении войны против Ирана.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше