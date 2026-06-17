СФ обсудит второй пакет мер по противодействию телефонным и интернет-мошенникам

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Совет Федерации обсудит на пленарном заседании закон, в котором содержится второй пакет мер по противодействию телефонным и интернет-мошенникам. Также в повестке верхней палаты парламента закон о запрете депортации иностранцев, воевавших в составе ВС РФ, и закон, предусматривающий особые меры для противодействия атакам БПЛА.
В рамках правительственного часа на пленарном заседании перед сенаторами выступит министр транспорта РФ Андрей Никитин. Он расскажет о цифровой и технологической трансформации транспортного комплекса.
Пакет мер по противодействию мошенникам содержит более 20 инициатив. Он предусматривает, в частности, возможность установления самозапрета на входящие международные звонки, ограничение до 20 максимального числа банковских карт, оформленных на одного человека, и введение так называемых детских sim-карт.
Помимо этого, будет обсуждаться закон, который предполагает запрет депортации из России иностранцев, принимавших участие в боевых действиях в составе ВС РФ. Нововведения касаются иностранных граждан и лиц без гражданства, которые служили и продолжают служить по контракту, а также тех, кто участвовал в боевых действиях в составе ВС РФ или других российских воинских формирований.
Также в рамках пленарного заседания запланировано рассмотрение закона, предусматривающего комплекс мер для обеспечения безопасности и пресечения атак БПЛА на территории РФ. Документ в числе прочего предусматривает особый порядок применения отдельных положений некоторых законов для пресечения воздушных атак.
Кроме того, в повестке — закон об обязательном размещении флага РФ на всех спортивных объектах страны. Согласно документу, государственный флаг РФ должен быть вывешен постоянно на спортивных объектах, находящихся в государственной собственности, а также во время проведения официальных физкультурных мероприятий и соревнований.
Также сенаторы рассмотрят закон, предусматривающий наказание до трех лет лишения свободы за розничную продажу в крупном размере табачной и никотинсодержащей продукции без соответствующей лицензии. Сейчас такое наказание предусмотрено за производство, поставку, закупку и хранение табачной продукции в крупном размере. При этом указанные меры не распространяются на случаи розничной продажи табачной продукции в крупном размере без соответствующей лицензии.