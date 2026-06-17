США вернули Мексике похищенный более 30 лет назад документ XVI века

«Документ возрастом почти 500 лет, имеющий огромную ценность, был найден в США и возвращен в Мексику спустя более чем три десятилетия после его кражи», — указывается в коммюнике.
Речь идет о платежном поручении, датированном 20 февраля 1527 года. Оно входило в украденную из фонда «Госпиталь Иисуса» серию документов, содержащих подписи испанского конкистадора Эрнана Кортеса.
След исторического артефакта обнаружили в мае 2022 года, когда его выставил на продажу американский аукционный дом Paul Fraser Collectibles. Мексика оперативно предоставила доказательства принадлежности документа национальному архиву и подала заявление в прокуратуру. Благодаря сотрудничеству с американскими властями и ФБР, к августу 2025 года бумага была передана под охрану в посольство Мексики в США, а в мае официально возвращена в архив в Мехико.