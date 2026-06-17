Мбаппе вошел в топ-3 по количеству голов на чемпионатах мира, обогнав Месси

НЬЮ-ЙОРК, 17 июня. /ТАСС/. Нападающий сборной Франции и испанского «Реала» Килиан Мбаппе делит третье место среди игроков по количеству забитых мячей на чемпионатах мира по футболу.
Француз забил два гола в ворота команды Сенегала (3:1) в матче первого тура группового этапа чемпионата мира. На счету Мбаппе стало 14 голов на турнирах, по этому показателю он догнал немца Герда Мюллера, обойдя аргентинца Лионеля Месси и своего соотечественника Жюста Фонтена. Впереди находятся только бразилец Роналдо (15) и немец Мирослав Клозе (16).
Мбаппе 27 лет, он выступает за «Реал» с 2024 года. В прошедшем сезоне на счету нападающего 42 гола и 7 голевых передач в 44 играх. Вместе с «Реалом» Мбаппе стал обладателем Суперкубка Испании и победителем Межконтинентального кубка. В составе сборной Франции он стал чемпионом мира 2018 года в России и завоевал серебряную медаль мирового первенства 2022 года в Катаре.