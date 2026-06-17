Мбаппе вошел в топ-3 по количеству голов на чемпионатах мира, обогнав Месси

Мбаппе 27 лет, он выступает за «Реал» с 2024 года. В прошедшем сезоне на счету нападающего 42 гола и 7 голевых передач в 44 играх. Вместе с «Реалом» Мбаппе стал обладателем Суперкубка Испании и победителем Межконтинентального кубка. В составе сборной Франции он стал чемпионом мира 2018 года в России и завоевал серебряную медаль мирового первенства 2022 года в Катаре.