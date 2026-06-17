Премьер Ирака перенёс начало рабочего дня ради матча сборной на ЧМ по футболу

«Благодаря этой исключительной мере госслужащие и все граждане смогут поддержать иракскую национальную сборную по футболу», — говорится в заявлении секретариата кабмина.
Ранее Life.ru писал, что на чемпионате мира по футболу впервые в истории на поле вышли мать и сын. За сборную Новой Зеландии сыграли 21-летний защитник Тайлер Биндон и его мать Дженни Биндон, легендарный вратарь женской национальной сборной. Тайлер принял участие в матче группового этапа против Ирана, который завершился ничьей 2:2, а Дженни ранее провела 77 матчей за женскую команду и участвовала в двух чемпионатах мира среди женщин. Впереди у новозеландцев игры с Египтом и Бельгией.
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