Премьер Ирака перенёс начало рабочего дня ради матча сборной на ЧМ по футболу

Ранее Life.ru писал, что на чемпионате мира по футболу впервые в истории на поле вышли мать и сын. За сборную Новой Зеландии сыграли 21-летний защитник Тайлер Биндон и его мать Дженни Биндон, легендарный вратарь женской национальной сборной. Тайлер принял участие в матче группового этапа против Ирана, который завершился ничьей 2:2, а Дженни ранее провела 77 матчей за женскую команду и участвовала в двух чемпионатах мира среди женщин. Впереди у новозеландцев игры с Египтом и Бельгией.