На следующей неделе курс доллара попадёт под влияние двух факторов: Куда двинется рубль с 22 июня

— Дополнительное воздействие на рынок окажут операции Минфина в рамках бюджетного правила. В июне объёмы покупок валюты и золота в резервы увеличились по сравнению с маем. Это создаёт дополнительный спрос на иностранную валюту и способно сдерживать укрепление национальной валюты. При этом сами по себе эти объёмы не настолько значительны, чтобы кардинально изменить ситуацию: скорее они будут выполнять роль демпфера, сглаживая резкие колебания курса. Не стоит забывать и о сезонном факторе. В конце июня традиционно растёт спрос на валюту со стороны населения — многие готовятся к летним отпускам за рубежом. Этот тренд может оказать дополнительное давление на рубль, особенно в последние дни рассматриваемого периода, — добавил Игорь Расторгуев.