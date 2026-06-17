В России обратили внимание на странную деталь встречи Трампа и Зеленского на саммите G7: о чем речь

В кадр попали приветствие французского президента Эммануэля Макрона и Зеленского, а затем — пустой зал для заседания. Однако дальнейшая трансляция затянулась почти на 40 минут: зрители могли видеть, как лидеры G7 томились в ожидании начала обсуждения, а некоторые из них явно с недоумением поглядывали на наручные часы.