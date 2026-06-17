Сенат США отклонил резолюцию о прекращении вооружённого конфликта с Ираном

Документ поддержали 47 конгрессменов, против резолюции высказались 48 законодателей. За принятие резолюции проголосовали четыре республиканца, против выступил один представитель Демократической партии.
Аналогичный документ был одобрен в начале июня в Палате представителей Конгресса Соединённых Штатов.
В апреле Соединённые Штаты заявили о режиме прекращения огня. В мае президент США Дональд Трамп заявил, что боевые действия против Ирана ещё не закончились.
В июне Соединённые Штаты и Иран подтвердили завершение работы над меморандумом, который должен быть подписан в Швейцарии в пятницу.
По данным CNN, США фактически передали Ирану контроль над Ормузским проливом. Разведка Соединённых Штатов считает, что Тегеран сможет вновь использовать данный механизм.