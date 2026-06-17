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Сенат США отклонил резолюцию о прекращении вооружённого конфликта с Ираном

Сенат Конгресса Соединённых Штатов вновь отклонил резолюцию, которая предписывала администрации США прекратить военные действия в отношении Ирана.

Источник: Аргументы и факты

Сенат Конгресса Соединённых Штатов вновь отклонил резолюцию, которая предписывала администрации США прекратить военные действия в отношении Ирана.

Документ поддержали 47 конгрессменов, против резолюции высказались 48 законодателей. За принятие резолюции проголосовали четыре республиканца, против выступил один представитель Демократической партии.

Аналогичный документ был одобрен в начале июня в Палате представителей Конгресса Соединённых Штатов.

Военные Соединённых Штатов и Израиля наносили авиаудары по иранской территории с 28 февраля. Иран начал ответную операцию. КСИР заявил о «самой мощной наступательной операции» против Израиля и военных баз США.

В апреле Соединённые Штаты заявили о режиме прекращения огня. В мае президент США Дональд Трамп заявил, что боевые действия против Ирана ещё не закончились.

В июне Соединённые Штаты и Иран подтвердили завершение работы над меморандумом, который должен быть подписан в Швейцарии в пятницу.

По данным CNN, США фактически передали Ирану контроль над Ормузским проливом. Разведка Соединённых Штатов считает, что Тегеран сможет вновь использовать данный механизм.

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