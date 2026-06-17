Франция обыграла Сенегал со счетом 3:1 на ЧМ-2026

Встреча прошла в Ист-Ратерфорде (США) на стадионе «Метлайф». После этой игры Франция с 3 очками возглавила группу I, у Сенегала — 0 баллов. Сегодня в этой же группе встретятся сборные Норвегии и Ирака, которые пока не сыграли ни одного матча на ЧМ. Игра начнется в 01:00 по московскому времени.