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Франция обыграла Сенегал со счетом 3:1 на ЧМ-2026

Сборная Франции обыграла Сенегал в матче группового этапа ЧМ-2026 со счетом 3:1. Нападающий Килиан Мбаппе оформил дубль и стал лучшим бомбардиром в истории французской национальной команды. Форвард достиг отметки в 58 голов за сборную, превзойдя рекорд нападающего Оливье Жиру.

Сборная Франции обыграла Сенегал в матче группового этапа ЧМ-2026 со счетом 3:1. Нападающий Килиан Мбаппе оформил дубль и стал лучшим бомбардиром в истории французской национальной команды. Форвард достиг отметки в 58 голов за сборную, превзойдя рекорд нападающего Оливье Жиру.

Мбаппе открыл счет на 66-й минуте. На 82-й минуте второй гол французов забил вингер Брэдли Баркола. В самой концовке встречи, на 90+5-й минуте, нападающий Ибрагим Мбайе сократил отставание Сенегала, однако уже через минуту Мбаппе забил третий гол в ворота соперника.

Встреча прошла в Ист-Ратерфорде (США) на стадионе «Метлайф». После этой игры Франция с 3 очками возглавила группу I, у Сенегала — 0 баллов. Сегодня в этой же группе встретятся сборные Норвегии и Ирака, которые пока не сыграли ни одного матча на ЧМ. Игра начнется в 01:00 по московскому времени.

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