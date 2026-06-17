Издание Times назвало владельцев яхты, по курсу которой открыл огонь фрегат РФ

Вероятными владельцами яхты Bright Future, по курсу которой в проливе Ла-Манш открыли предупредительную стрельбу с российского фрегата «Адмирал Григорович» во вторник, 16 июня, из-за опасного сближения, являются пенсионеры Алан и Джейн Келви — супруги 68 и 70 лет. Об этом сообщило издание The Times.
— Пара нашла яхту брошенной и восстановила. Ранее в своем блоге они написали, что готовятся к переходу через Ла-Манш, — сказано в статье.
Супруги рассказали, что яхта находилась примерно в 20 морских милях к югу от острова Уайт, когда они услышали «четыре или пять выстрелов».
— Я не думала, что нашей безопасности что-то угрожает. Но это, безусловно, было необычно, — заявила Джейн Келви изданию.
В тот же день в пресс-службе Министерства обороны РФ сообщили, что в проливе Ла-Манш экипаж фрегата «Адмирал Григорович» обнаружил яхту Bright Future под флагом Британии, которая следовала опасным курсом на сближение. После нескольких попыток связаться с экипажем судна фрегат выпустил сигнальные ракеты.