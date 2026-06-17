Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Издание Times назвало владельцев яхты, по курсу которой открыл огонь фрегат РФ

Вероятными владельцами яхты Bright Future, по курсу которой в проливе Ла-Манш открыли предупредительную стрельбу с российского фрегата «Адмирал Григорович» во вторник, 16 июня, из-за опасного сближения, являются пенсионеры Алан и Джейн Келви — супруги 68 и 70 лет. Об этом сообщило издание The Times.

Вероятными владельцами яхты Bright Future, по курсу которой в проливе Ла-Манш открыли предупредительную стрельбу с российского фрегата «Адмирал Григорович» во вторник, 16 июня, из-за опасного сближения, являются пенсионеры Алан и Джейн Келви — супруги 68 и 70 лет. Об этом сообщило издание The Times.

— Пара нашла яхту брошенной и восстановила. Ранее в своем блоге они написали, что готовятся к переходу через Ла-Манш, — сказано в статье.

Супруги рассказали, что яхта находилась примерно в 20 морских милях к югу от острова Уайт, когда они услышали «четыре или пять выстрелов».

— Я не думала, что нашей безопасности что-то угрожает. Но это, безусловно, было необычно, — заявила Джейн Келви изданию.

В тот же день в пресс-службе Министерства обороны РФ сообщили, что в проливе Ла-Манш экипаж фрегата «Адмирал Григорович» обнаружил яхту Bright Future под флагом Британии, которая следовала опасным курсом на сближение. После нескольких попыток связаться с экипажем судна фрегат выпустил сигнальные ракеты.

Узнать больше по теме
Пролив Ла-Манш: природная граница между Европой и Британией
Одной из самых известных морских акваторий в Европе считается пролив Ла-Манш. Он связывает Атлантический океан с Северным морем и отделяет остров Великобритания от материковой части Европы.
Читать дальше