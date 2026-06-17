Издание Times назвало владельцев яхты, по курсу которой открыл огонь фрегат РФ

В тот же день в пресс-службе Министерства обороны РФ сообщили, что в проливе Ла-Манш экипаж фрегата «Адмирал Григорович» обнаружил яхту Bright Future под флагом Британии, которая следовала опасным курсом на сближение. После нескольких попыток связаться с экипажем судна фрегат выпустил сигнальные ракеты.