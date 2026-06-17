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Netflix приобрёл права на два новых сезона мультфильма «Маша и Медведь»

Netflix приобрёл права на восьмой и девятый сезоны российского мультсериала «Маша и Медведь». Об этом сообщает Deadline.

Стриминговый сервис также продлил соглашение на показ первых семи сезонов проекта. Права сохранили и на спин-оффы «Сказки Маши» и «Страшные сказки Маши». В новых эпизодах Маша впервые отправится в детский сад. Также в сериале появится семья Йети в зимней истории.

Студия Animaccord анонсировала специальные серии и новые сюжетные линии для персонажей. Сроки выхода новых сезонов пока не называются.

Ранее сообщалось, что «Маша и Медведь» пользуется большой популярностью в арабских странах. Глава Роскино Эльза Антонова связывала это с образом главной героини и культурной близостью проекта для региона. Она также отмечала, что спрос на российский контент отличается по странам: в Сербии чаще выбирают хорроры, а в странах Персидского залива — семейное кино.

Всё самое яркое о знаменитостях, шоу и киноиндустрии — в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.

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