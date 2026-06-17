Netflix приобрёл права на два новых сезона мультфильма «Маша и Медведь»

Ранее сообщалось, что «Маша и Медведь» пользуется большой популярностью в арабских странах. Глава Роскино Эльза Антонова связывала это с образом главной героини и культурной близостью проекта для региона. Она также отмечала, что спрос на российский контент отличается по странам: в Сербии чаще выбирают хорроры, а в странах Персидского залива — семейное кино.