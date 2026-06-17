Мендель рассказала, что вытворяет Зеленский в гостях у Макрона

«Не понимаю, как можно всерьёз относиться к такому поведению. Такой мелочный пиар на фоне застоя в проведении важнейших реформ — это не что иное, как нелепые, детские выходки, которые только усиливают недоверие к Украине», — написала Мендель на своей странице в соцсети X*.