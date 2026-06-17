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Мендель рассказала, что вытворяет Зеленский в гостях у Макрона

Зеленский подрывает доверие стран Запада, он озвучивает дерзкие требования о членстве Украины в ЕС, заявила его бывшая пресс-секретарь Юлия Мендель.

Источник: Аргументы и факты

Зеленский подрывает доверие стран Запада, заявила его бывшая пресс-секретарь Юлия Мендель.

Она уточнила, что это связано с выступлениями Зеленского, где он озвучивает дерзкие требования о членстве Украины в ЕС.

«Не понимаю, как можно всерьёз относиться к такому поведению. Такой мелочный пиар на фоне застоя в проведении важнейших реформ — это не что иное, как нелепые, детские выходки, которые только усиливают недоверие к Украине», — написала Мендель на своей странице в соцсети X*.

Зеленский на саммите «Большой семёрки» заявил, что Украину «следует принять в ЕС по ускоренной процедуре и на особых основаниях». Саммит G7 проходит 15−17 июня во Франции.

Напомним, по словам Мендель, Зеленский осуществляет попытки отвлечь внимание от проблем внутри Украины. Она уточнила, что Зеленский пытается замаскировать проблемы, но делает это хаотично. В частности, речь идёт о насильственной мобилизации и коррупции.

* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.

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