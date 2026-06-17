В Германии объявили о готовности к диалогу с РФ по Украине: подробности

«Мы готовы к мирным переговорам… Это всегда было нашей позицией: мы говорили, что Украина и Россия, а также Европа и Америка должны сесть за стол переговоров, и сегодня это нигде и ни в коем случае не было предметом спора», — сообщил Мерц на пресс-конференции саммита G7 во Франции.