Европа готова обсуждать с Россией вопрос мирного урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил немецкий канцлер Фридрих Мерц, его слова передает телеканал Phoenix.
«Мы готовы к мирным переговорам… Это всегда было нашей позицией: мы говорили, что Украина и Россия, а также Европа и Америка должны сесть за стол переговоров, и сегодня это нигде и ни в коем случае не было предметом спора», — сообщил Мерц на пресс-конференции саммита G7 во Франции.
Отвечая на вопрос о возможных участниках диалога, канцлер ФРГ заявил, что место за столом переговоров якобы должно быть и у Европы — наравне с американской стороной.
При этом глава немецкого правительства, противореча самому себе, заявил, что европейские страны не собираются сворачивать поддержку Киева. Напротив, они намерены ее увеличивать. Каким образом господин канцлер собирается сочетать переговоры и поддержку киевских боевиков, он не уточнил.
Ранее, говоря о желании Европы принять участие в переговорах по Украине, президент РФ Владимир Путин заявил: «Посредничество предполагает нейтралитет».
Напомним, что 15 июля в Люксембурге официально стартовали переговоры о вступлении Украины в Евросоюз. Тем временем в Европе назвали обещание Запада о контактах по вступлению Украины в Евросоюз нереальным.