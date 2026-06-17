11 лет без Жанны, а семья грызётся: отец Фриске в ярости от Шепелева и грозит оставить Платона без гроша

На фоне личной драмы разгорелись и имущественные споры. Как рассказал источник из окружения семьи Фриске, за недвижимость певицы отец бился до победного. Ранее квартира была в долях — она принадлежала Шепелеву и родителям Жанны. Несколько лет назад они выкупили долю у Дмитрия, потому что боялись, что он её продаст. «Владимир Борисович всё продал, чтобы закрыть их. Шепелев в этом никак не участвовал», — рассказал собеседник издания. Шепелеву, по словам знакомого семьи, было выгодно пойти на сделку: иначе ему тоже пришлось бы участвовать в погашении долга перед благотворительным фондом помощи Фриске, который превышал 20 миллионов рублей. Сегодня квартира полностью принадлежит семье Жанны.