Al-Hadath: беспилотник атаковал штаб оппозиционных сил Ирана в Ираке

Беспилотный летательный аппарат нанёс удар по штаб-квартире оппозиционно настроенных отрядов Демократической партии Иранского Курдистана на территории Ирака, сообщает Al-Hadath.
Телеканал ссылается на информацию, полученную от источника.
«БПЛА нанёс удар по штабу оппозиционной Демократической партии Иранского Курдистана (PDKI) в городе Кёй Санджак в Иракском Курдистане», — говорится в сообщении.
Другие подробности не приводятся.
Напомним, по данным The Wall Street Journal, Израиль перед началом военной операции в Иране развернул секретную базу на территории Ирака.
Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.Читать дальше