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Al-Hadath: беспилотник атаковал штаб оппозиционных сил Ирана в Ираке

Беспилотник нанёс удар по штаб-квартире оппозиционно настроенных отрядов Демократической партии Иранского Курдистана в Ираке, сообщает Al-Hadath.

Источник: Аргументы и факты

Беспилотный летательный аппарат нанёс удар по штаб-квартире оппозиционно настроенных отрядов Демократической партии Иранского Курдистана на территории Ирака, сообщает Al-Hadath.

Телеканал ссылается на информацию, полученную от источника.

«БПЛА нанёс удар по штабу оппозиционной Демократической партии Иранского Курдистана (PDKI) в городе Кёй Санджак в Иракском Курдистане», — говорится в сообщении.

Другие подробности не приводятся.

Напомним, по данным The Wall Street Journal, Израиль перед началом военной операции в Иране развернул секретную базу на территории Ирака.

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