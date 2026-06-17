Во Франции вновь отожгли под российский трек «Капибара»: на этот раз на саммите G7

Зачем к нарезке переговоров французского президента Эммануэля Макрона с главами G7 приложили трек про огромного грызуна — остается загадкой. Однако выбор песни не случаен: французский лидер уже год назад размещал в своем TikTok ролик под точно такую же «Капибару».