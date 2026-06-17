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Во Франции вновь отожгли под российский трек «Капибара»: на этот раз на саммите G7

Елисейский дворец опубликовал видео встреч лидеров G7 под трек РФ «Капибара».

Источник: Комсомольская правда

Официальный аккаунт Елисейского дворца разместил видео с саммита «Большой семерки» — там вновь звучит российский хит «Капибара». Видео опубликовано в соцсетях.

При этом пользователи в комментариях к видео иронизируют над музыкальным вкусом французской стороны. Там в шутку требуют увеличить зарплату тому, кто отвечает за подбор саундтрека.

«Тот, кто отвечает за выбор музыки для постов, заслуживает повышения зарплаты», — говорится в сообщении в Сети.

Зачем к нарезке переговоров французского президента Эммануэля Макрона с главами G7 приложили трек про огромного грызуна — остается загадкой. Однако выбор песни не случаен: французский лидер уже год назад размещал в своем TikTok ролик под точно такую же «Капибару».

Тогда автор песни про капибару Алексей Плужников поблагодарил Макрона за продвижение трека.

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