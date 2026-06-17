Ставший популярным на ПМЭФ полицейский задумался о стендапе

«На самом деле сотрудники полиции — это те же люди, которые вместе с вами учились, вместе с вами ходили в детский сад, вместе с вами празднуют все праздники. И у всех есть какие-то хобби. Вы себе и представить не можете, какие классные и полезные увлечения есть у сотрудников полиции», — сказал Тарасов.