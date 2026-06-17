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Ставший популярным на ПМЭФ полицейский задумался о стендапе

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Полицейский Алексей Тарасов, ставший популярным во время работы на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), рассказал РИА Новости, что задумался о написании стендап-программы.

Источник: РИА Новости

В разговоре с агентством мужчина рассказал, что умеет работать с публикой, потому что много лет занимается музыкой — играет на барабанах.

«Я сейчас задумываюсь о своей стендап-программе. Может быть, какой-нибудь концерт организовать, где можно пообщаться с людьми поближе», — сказал полицейский.

Он уточнил, что уже больше 13 лет он служит в полиции, совмещая профессиональную деятельность и хобби.

«На самом деле сотрудники полиции — это те же люди, которые вместе с вами учились, вместе с вами ходили в детский сад, вместе с вами празднуют все праздники. И у всех есть какие-то хобби. Вы себе и представить не можете, какие классные и полезные увлечения есть у сотрудников полиции», — сказал Тарасов.