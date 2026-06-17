На Нейрофоруме-2026 врачи обсудят новые методы лечения болезни Паркинсона

«Главная цель VI Национального Конгресса — обобщить современные представления о заболеваниях, которыми занимается профессиональное сообщество, а также представить наиболее значимые достижения и открытия, произошедшие за последние четыре года в области изучения болезни Паркинсона, других нейродегенеративных заболеваний и двигательных расстройств. Также будет уделено внимание тому, как интегрировать новые научные знания, диагностические подходы и методы терапии в существующие клинические алгоритмы и повседневную медицинскую практику», — рассказал академик РАН заместитель директора по научной работе и директор Института мозга ФГБНУ «Российский центр неврологии и нейронаук» Сергей Иллариошкин.