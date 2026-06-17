17 июня в календаре: Вceмиpный дeнь кapaтe, крокодила и дeнь pуccкoгo квaca

Какой сегодня праздник.
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Именины.
Иван, Мария, Марфа, Митрофан, Мефодий, Назар, Петр, Ростислав, Софья.
Митрофан Навозник.
Православная церковь чествует в этот день память святителя Митрофана, патриарха Константинопольского, который жил в 3−4 веках. Его отец, Дометий, был родным братом римского императора Проба, но, уразумев ложность языческой религии, уверовал во Христа. Во время жестоких преследований христиан в Риме он вместе с двумя своими сыновьями, Пробом и Митрофаном, перебрался в Византию, где обучался закону Господню у епископа Тита, после смерти которого на епископский престол за свое усердие и благие дела был возведен Дометий, а затем — его сыновья — Проб и в 316 году — святой Митрофан.
Однажды в Византию прибыл император Константин Великий, который, увидев святость жизни и мудрость святого Митрофана, взял его с собой в Рим. Вскоре Константин перенес столицу из Рима в Византию и перевел туда святителя Митрофана, а в 325 году на I Вселенском Соборе он исходатайствовал у святых отцов для Митрофана титул Патриарха. Таким образом, святитель Митрофан стал первым Патриархом Константинопольским. Он мирно преставился к Богу в 326 году, в возрасте 117 лет.
В народном прозвище Митрофана — Навозник — не было ничего оскорбительного для святого. Напротив, к навозу крестьяне всегда относились с уважением — как к залогу будущего урожая. На Митрофана землю обязательно нужно было подкормить. Люди говорили: «Без навоза-батюшки не жди хлеба от земли-матушки»; «Добрая земля навоз примет один раз, а помнить будет девять лет». Отлынивать от такой работы было чревато: «Обманешь поле один раз, а оно тебя — десять».
На Митрофана также окликали ветер — просили его прислать благодатные, теплые дожди. В то же время считалось: «Ветер подует с гнилого угла (то есть с севера) — жди ненастья».
В народе также подмечали, что к Митрофану лён начинает расти в полную силу. «День тем силён, что вытягивает лён», — приговаривали в народе. И добавляли: «Святой Митрофан рядит девок в сарафан».
События.
362 год — римский император Юлиан издал эдикт, запретивший христианам преподавать в школах.
1880 год — в Москве состоялся первый Пушкинский праздник.
1925 год — подписан Протокол о запрещении применения на войне удушающих, ядовитых или других подобных газов и бактериологических средств.
1930 год — Сталинградский тракторный завод выпустил первый трактор.
1934 год — совершил первый испытательный полет советский агитационный пассажирский самолет АНТ-20 «Максим Горький».
1940 год — в Горьковской области наблюдался дождь из серебряных монет, выпало около тысячи монет.
1955 год — выполнил свой первый полет первый советский реактивный пассажирский самолет Ту-104.
1961 год — Рудольф Нуриев во время парижских гастролей попросил предоставить ему политическое убежище.
1963 год — запатентован автоматизированный карманный фотоаппарат «Polaroid».
1967 год — в Китае проведено испытание первой водородной бомбы.
1982 год — поднялся в воздух опытный образец боевого вертолета «Ка-50» — «Черная акула».
1985 год — основан популярный познавательно-развлекательный телеканал «Discovery Channel» (18+).
1988 год — Microsoft выпустила операционную систему «MS DOS 4.0».
1989 год — катастрофа Ил-62 в Берлине, погибли 22 человека.
2000 год — В Москве открылось новое здание посольства Великобритании, в церемонии приняли участие британская принцесса Анна и министр иностранных дел Великобритании Робин Кук.
2015 год — стрельба в Чарлстоне, 9 погибших.
В этот день родились.
Цезарь Кассини (1714 — 1784 г.), французский астроном и геодезист.
Шарль Гуно (1818 — 1893 г.), французский композитор.
Игорь Стравинский (1882 — 1971 г.), русский композитор, дирижер, пианист.
Ольга Хохлова (1891 — 1955 г.), русская балерина, жена Пабло Пикассо.
Мауриц Эшер (1898 — 1972 г.), голландский художник, график.
Михаил Светлов (1903 — 1964 г.), русский и советский поэт и драматург.
Виктор Некрасов (1911 — 1987 г.), русский писатель.
Николай Ерёменко-старший (1926 — 2000 г.), советский и белорусский актёр театра и кино, народный артист СССР.
Тигран Петросян (1929 — 1984 г.), советский шахматист, международный гроссмейстер, 9-й чемпион мира по шахматам.
Леонид Спирин (1932 — 1982 г.), советский легкоатлет, олимпийский чемпион.
Александра Захарова (1962 г.), советская и российская актриса театра и кино, Народная артистка России.
Никита Кучеров (1993 г.), российский хоккеист, игрок НХЛ, двукратный обладатель Кубка Стэнли.
Народные приметы.
Если дует сырой холодный юго-западный ветер — ждите ненастья. Если цветы усиливают запах или цветут сильнее обычного — к дождю. Если перед рассветом небо безоблачное, а с восходом солнца на нем появились маленькие кучевые облачка, которые после 15.00 начинают таять — это признак хорошей погоды не меньше, чем на два следующих дня. Комары толкутся столбом — к вёдру, много мошек — готовь под грибы лукошек. Днем птицы медленно в свои гнезда возвращаются — к сырой погоде. Стрижи зависают высоко в воздухе, а затем опускаются и переходят на «бреющий» полет — к ненастью. Нутрия сваливает в кучу сено или солому — к затяжному ненастью. Если на Митрофана идет дождь, то такая погода простоит еще два-три дня. Духота во время восхода солнца предвещает ненастье. Если еловые ветви устремляются вверх, а чешуйки на шишках прижимаются плотнее — это к дождю. На дорогу жабы выползли — дождь пойдет. Кувшинки на реке закрылись и под воду ушли — скоро вольет. Дождь идет с перерывами, а вечером стелющийся туман появляется, да роса выпадает — погода улучшится. Ночная фиалка свои цветки раскрыла — установится солнечная погода.
По материалам сайтов: Какой сегодня праздник, Календарь событий, Мой календарь.
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