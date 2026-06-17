17 июня в календаре: Вceмиpный дeнь кapaтe, крокодила и дeнь pуccкoгo квaca

Если дует сырой холодный юго-западный ветер — ждите ненастья. Если цветы усиливают запах или цветут сильнее обычного — к дождю. Если перед рассветом небо безоблачное, а с восходом солнца на нем появились маленькие кучевые облачка, которые после 15.00 начинают таять — это признак хорошей погоды не меньше, чем на два следующих дня. Комары толкутся столбом — к вёдру, много мошек — готовь под грибы лукошек. Днем птицы медленно в свои гнезда возвращаются — к сырой погоде. Стрижи зависают высоко в воздухе, а затем опускаются и переходят на «бреющий» полет — к ненастью. Нутрия сваливает в кучу сено или солому — к затяжному ненастью. Если на Митрофана идет дождь, то такая погода простоит еще два-три дня. Духота во время восхода солнца предвещает ненастье. Если еловые ветви устремляются вверх, а чешуйки на шишках прижимаются плотнее — это к дождю. На дорогу жабы выползли — дождь пойдет. Кувшинки на реке закрылись и под воду ушли — скоро вольет. Дождь идет с перерывами, а вечером стелющийся туман появляется, да роса выпадает — погода улучшится. Ночная фиалка свои цветки раскрыла — установится солнечная погода.