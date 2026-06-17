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Малахов предположил, что Лерчек выдумала историю с раком для продажи косметики

Телеведущий Андрей Малахов поинтересовался мнением коллеги Даны Борисовой о правдивости онкологии у блогерши Валерии Чекалиной, известной как Лерчек.

Телеведущий Андрей Малахов поинтересовался мнением коллеги Даны Борисовой о правдивости онкологии у блогерши Валерии Чекалиной, известной как Лерчек.

В марте она объявила о борьбе с раком желудка четвертой стадии. У нее выявили метастазы, блогерша начала проходить курсы лучевой и химиотерапии, из-за которых потеряла волосы. Но многие пользователи усомнились в правдивости диагноза Лерчек. В период борьбы с болезнью она запустила собственный бренд косметики, стала появляться на различных мероприятиях и регулярно заниматься спортом в фитнес-зале.

Малахов задал вопрос Борисовой: «Ты не считаешь, что Лерчек выдумала всю эту историю для продажи своей косметики?». Телеведущая ответила отрицательно и поддержала блогера.

— Нет, конечно. У меня такое сожаление к ней и только слова поддержки, — заявила Борисова в программе «Малахов» на канале «Россия 1».

Миллиардер Андрей Ковалев высказался о ситуации вокруг Лерчек. Он считает, что ей удалось относительно легко выйти из ситуации с уголовным делом о неуплате налогов. Так, он обратил внимание на то, что девушка, несмотря на тяжелую болезнь, ходит в спортзал.

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