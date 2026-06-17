Малахов предположил, что Лерчек выдумала историю с раком для продажи косметики

В марте она объявила о борьбе с раком желудка четвертой стадии. У нее выявили метастазы, блогерша начала проходить курсы лучевой и химиотерапии, из-за которых потеряла волосы. Но многие пользователи усомнились в правдивости диагноза Лерчек. В период борьбы с болезнью она запустила собственный бренд косметики, стала появляться на различных мероприятиях и регулярно заниматься спортом в фитнес-зале.