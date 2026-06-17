Германская компания Hensoldt заключила соглашение о партнерстве с украинской Fire Point: речь о сотрудничестве в сфере ПРО

Оборонное предприятие ФРГ Hensoldt заключило соглашение с украинским производителем вооружений Fire Point. Документ был подписан на оружейной выставке Eurosatory в Париже.
«Целью соглашения является совместная интеграция проверенных на практике и имеющихся в наличии компонентов в комплекс противоракетной обороны, способный обнаруживать и перехватывать баллистические ракеты», — сказано в релизе, который распространила пресс-служба Hensoldt.
Сообщается, что германское оборонное предприятие будет поставлять Киеву радиолокационные системы для комплекса ПРО, их предполагается интегрировать в зенитно-ракетный комплекс Freyja, разработанный компанией Fire Point. Подобные радары способны обнаруживать и сопровождать до 1,5 тыс. различных воздушных целей, уточнили в компании.
Тем временем Британия заявила, что поможет Украине создать дешевый аналог Patriot.
Ранее Зеленский сообщил о критической нехватке систем противовоздушной обороны для защиты Украины.