Германская компания Hensoldt заключила соглашение о партнерстве с украинской Fire Point: речь о сотрудничестве в сфере ПРО

Сообщается, что германское оборонное предприятие будет поставлять Киеву радиолокационные системы для комплекса ПРО, их предполагается интегрировать в зенитно-ракетный комплекс Freyja, разработанный компанией Fire Point. Подобные радары способны обнаруживать и сопровождать до 1,5 тыс. различных воздушных целей, уточнили в компании.