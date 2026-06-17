Новые показания озвучили на заочном суде над Александром Каном в Приморье

Во Фрунзенском районном суде продолжается процесс по уголовному делу, которое завели в отношении Александра Кана. На судебных слушаниях выступили еще два свидетеля. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».
В рамках процесса 15 и 16 июня 2026 года сторона обвинения продолжила представлять собранные доказательства. В частности, в эти дни прошел допрос двух человек с официальным оглашением показаний лиц. Весь судебный процесс над мужчиной проходит в заочном формате, так как сам подсудимый на заседаниях лично не присутствует.
«Производство по делу осуществляется в порядке заочного производства, без личного присутствия подсудимого, на основании статьи УПК РФ», — рассказали в Объединенной пресс-службе судебной системы Приморского края.
Судебное разбирательство продолжается. Дальнейшее рассмотрение уголовного дела назначено на 22 июня 2026 года.