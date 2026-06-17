Новые показания озвучили на заочном суде над Александром Каном в Приморье

В рамках процесса 15 и 16 июня 2026 года сторона обвинения продолжила представлять собранные доказательства. В частности, в эти дни прошел допрос двух человек с официальным оглашением показаний лиц. Весь судебный процесс над мужчиной проходит в заочном формате, так как сам подсудимый на заседаниях лично не присутствует.