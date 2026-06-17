В России в 2025 году выросла заболеваемость зоонозными инфекциями

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Около 19,4 тыс. случаев заболевания природно-очаговыми инфекциями (ПОИ) и инфекциями, общими для человека и животных зарегистрировано в РФ в 2025 году, это почти на 4 тыс. больше, чем годом ранее. Это следует из данных Роспотребнадзора, которые изучил ТАСС.