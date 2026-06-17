В России в 2025 году выросла заболеваемость зоонозными инфекциями

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Около 19,4 тыс. случаев заболевания природно-очаговыми инфекциями (ПОИ) и инфекциями, общими для человека и животных зарегистрировано в РФ в 2025 году, это почти на 4 тыс. больше, чем годом ранее. Это следует из данных Роспотребнадзора, которые изучил ТАСС.
«По итогам 2025 года в Российской Федерации зарегистрировано около 19,4 тыс. случаев заболевания природно-очаговыми инфекциями и инфекциями, общими для человека и животных (2024 год — 15,6 тыс. случаев)», — говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что отмечено увеличение заболеваемости иксодовыми клещевыми боррелиозами (ИКБ), геморрагической лихорадкой с почечным синдромом (ГЛПС), клещевым вирусным энцефалитом (КВЭ), клещевыми риккетсиозами. Также зарегистрирован незначительный рост случаев впервые выявленного бруцеллеза. При этом показатели заболеваемости ИКБ и бруцеллезом превысили соответствующие среднемноголетние уровни.
Среди всех ПОИ, регистрируемых на территории страны, по данным Роспотребнадзора, более половины случаев приходится на ИКБ (54,2%), в 2025 году зарегистрировано 9 511 случаев заболевания. Второе место по встречаемости занимает ГЛПС (4912 случаев — 28%), КВЭ (1 807 случаев, 10,3%) — на третьем месте.