Школьник поймал 46 рыб и стал звездой «Рыбафеста» в Хабаровском крае

В Бикинском округе Хабаровского края в третий раз прошёл гастрофестиваль «Рыбафест». Праздник ухи, рыбалки и дальневосточного гостеприимства собрал около 800 человек из Хабаровского края, Приморья и Китая, сообщили в министерстве туризма региона.
Фестиваль открыли с рыболовного конкурса. Среди 16 участников самым удачливым оказался школьник Ярослав Фомин: он поймал 46 рыб и забрал сразу две награды — за первую пойманную рыбу и звание самого успешного рыбака.
Главной гастрономической частью стал конкурс ухи, за победу в котором боролись 12 команд. Одни участники держались за классические рецепты, другие экспериментировали со специями, подачей и сочетаниями вкусов. В жюри вошли в том числе эксперты из Китая, а команды отметили в разных номинациях.
Кроме ухи и рыбалки, гостей ждали соревнования на сапах, мастер-классы, выставка мастеров-художников и праздничный концерт. На сцену вышли музыкальные и танцевальные коллективы из Бикина и соседнего Пожарского округа Приморского края, для детей подготовили отдельную развлекательную программу.
В минтуризма края отметили, что «Рыбафест» уже вырос из локального праздника в событие, которое привлекает гостей из других регионов и стран. Такие фестивали становятся частью туристической привлекательности края и помогают развивать поездки по малым территориям в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство».