Школьник поймал 46 рыб и стал звездой «Рыбафеста» в Хабаровском крае

Главной гастрономической частью стал конкурс ухи, за победу в котором боролись 12 команд. Одни участники держались за классические рецепты, другие экспериментировали со специями, подачей и сочетаниями вкусов. В жюри вошли в том числе эксперты из Китая, а команды отметили в разных номинациях.