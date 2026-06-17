Буцкая призвала ввести демографический стандарт для учреждений бюджетной сферы

Депутат отметила, что сейчас для работников социальной сферы действуют такие программы, как «Земский учитель» и «Земский доктор», а также несколько региональных мер поддержки. По словам парламентария, предотвратить отток специалистов в другие сферы станет возможным, «когда все эти отдельные факты соберутся в единый стандарт, и поддержка будет видна и, вероятно, еще увеличена».