Буцкая призвала ввести демографический стандарт для учреждений бюджетной сферы

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Аналог корпоративного демографического стандарта должен быть разработан и для социальных учреждений, чтобы поддержать семьи врачей, учителей и других работников бюджетной сферы. Такое мнение ТАСС высказала первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, председатель «Совета матерей» Татьяна Буцкая.
В 2025 году в России был разработан корпоративный демографический стандарт, который собрал в себе комплекс рекомендуемых мер для корпоративного бизнеса по оказанию поддержки работников с семьями, а также мотивации сотрудников к родительству и многодетности.
«Необходимо собрать, “упаковать” все лучшие практики по всем направлениям [поддержки семей] бюджетников, и сделать такой же стандарт [по аналогии с корпоративным демографическим стандартом], — сказала Буцкая. — Мы обязательно должны поддержать врачей, учителей, социальных работников, работников культуры, тех, кто занимается с нашими ребятами спортом, и всех тех, кто работает в государственных бюджетных учреждениях».
Депутат отметила, что сейчас для работников социальной сферы действуют такие программы, как «Земский учитель» и «Земский доктор», а также несколько региональных мер поддержки. По словам парламентария, предотвратить отток специалистов в другие сферы станет возможным, «когда все эти отдельные факты соберутся в единый стандарт, и поддержка будет видна и, вероятно, еще увеличена».