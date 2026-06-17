В Европе вступил в силу первый этап запрета на трубопроводный газ из РФ

Новая мера по-прежнему вызывает ожесточенные дискуссии внутри Евросоюза. Венгрия и Словакия оспаривают регламент в Суде ЕС, настаивая на том, что фактически он вводит санкционный механизм, который требует иной правовой процедуры и должен приниматься на основе принципа единогласия.