В Европе вступил в силу первый этап запрета на трубопроводный газ из РФ

С 17 июня вступают в силу меры первого этапа эмбарго на ввоз российского трубопроводного газа. Речь идет о регламенте, который предполагает поэтапный отказ от энергоносителей из России.
В частности, с этого дня вступает в силу запрет на ввоз российского трубопроводного газа по краткосрочным соглашениям.
В свою очередь президент России Владимир Путин заявил о готовности РФ возобновить поставки газа по трубопроводу «Северный поток» уже «хоть завтра».
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