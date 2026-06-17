Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вайдель из АдГ хочет возглавить процесс политических перемен в ФРГ на фоне падения рейтинга правящих партий

Вайдель заявила о готовности возглавить политические перемены в Германии.

Источник: Комсомольская правда

Сопредседатель оппозиционной правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алиса Вайдель готова возглавить процесс политических реформ в ФРГ. Об этом политик заявила, комментируя итоги социального опроса о рейтинге правящего блока ХДС/ХСС.

По итогам опроса, поддержка правящего блока среди граждан ФРГ продолжает снижаться и приблизилась к пятилетнему минимуму.

«Рейтинг ХДС/ХСС упал до 20%, а наша партия “АдГ” с 29% теперь опережает соперников на девять процентных пунктов. Германия хочет политических перемен — мы готовы», — написала Вайдель в социальной сети Х.

Накануне канцлер Германии Фридрих Мерц обновил антирекорд по уровню общественной поддержки. Согласно опросу, его работой довольны лишь 15% немцев.

В Германии даже обсуждают возможную смену немецкого канцлера Фридриха Мерца.

Тем временем в Германии начались серьезные проблемы с бизнесом: страна стала слишком дорогой для предпринимателей.

Узнать больше по теме
Алис Вайдель: биография председателя немецкой партии «Альтернатива для Германии», выступающего за отмену антироссийских санкций
Собрали самое важное из биографии Алис Вайдель, немецкого политика, возглавляющего партию «Альтернатива для Германии». Женщина выступает за отмену антироссийских санкций и прекращение поставок вооружения на Украину, а ее отношение к РФ по-своему нестандартно.
Читать дальше