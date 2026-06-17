«Ночной дожор»: Летом каждый десятый россиянин ест только поздно вечером, когда спадает жара

Летом почти каждый четвёртый россиянин (23%) тратит больше времени на поход в магазин, потому что из-за пониженного чувства голода дольше определяется с выбором. При этом четверть опрошенных предпочитает покупать в основном только те продукты, которые не надо готовить. Ещё четверть обращает внимание на лёгкую еду, которая переваривается быстро. Только 8% жителей страны считают своё питание летом сбалансированным и полезным.