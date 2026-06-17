Мбаппе стал лучшим бомбардиром в истории сборной Франции по футболу

Нападающий ФК «Реал» Килиан Мбаппе стал рекордсменом по числу голов за сборную Франции, он забил 58-й гол и обошёл Оливье Жиру.
Мбаппе забил два гола в матче первого тура группового этапа чемпионата мира, сборная Франции встречалась с командой Сенегала. Форвард провёл 99-ю игру за сборную. Он отличился на 66-й и 90+6-й минутах. Жиру забил 57 мячей в 137 встречах.
Сборная Франции одержала победу над сборной Сенегала. Счёт встречи составил 3:1. Помимо Мбаппе, отличился Брэдли Барколя. В составе сборной Сенегала гол забил Ибраима Мбайе. Матч состоялся на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде в штате Нью-Джерси.
Сборная Франции набрала три балла и занимает первое место в таблице группы I. В этом же квартете выступают команды Норвегии и Ирака. Во втором туре сборная Франции встретится с командой Ирака. Сборная Сенегала сыграет со сборной Норвегии.
27-летний Мбаппе выступает за испанский «Реал». В прошлом сезоне на его счету было 42 гола и семь голевых передач в 44 играх.
Стартовый матч чемпионата мира по футболу группы A состоялся на стадионе «Ацтека» в Мехико, где собрались более 80 800 болельщиков. Он завершился победой сборной Мексики над командой Южно-Африканской Республики.