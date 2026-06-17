Минздрав планирует изменить стандарт лечения шизофрении

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Минздрав России планирует изменить стандарт лечения шизофрении, в том числе добавив в него возможность назначать дополнительные исследования на наркотики для госпитализированных пациентов. Это следует из проекта приказа Минздрава РФ, с которым ознакомился ТАСС.