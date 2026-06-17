Минздрав планирует изменить стандарт лечения шизофрении

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Минздрав России планирует изменить стандарт лечения шизофрении, в том числе добавив в него возможность назначать дополнительные исследования на наркотики для госпитализированных пациентов. Это следует из проекта приказа Минздрава РФ, с которым ознакомился ТАСС.
Действующий стандарт лечения шизофрении был установлен с 2022 года. Новый документ предусматривает дополнительную возможность сдавать анализы на гепатит В, С, трепонему бледную, а также ВИЧ-1 и ВИЧ-2.
Предусмотрены плазмаферез и гемосорбция, они помогают очистить кровь от вредных веществ. Планируется изменить и немедикаментозные методы лечения шизофрении, убрав из стандарта групповую терапию с родственниками больного.
Кроме того, проект приказа предусматривает и изменение медикаментозного лечения — добавлены препараты Брекспипразол и Тетрабеназин, а Алпразолам исключен.