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Минздрав планирует изменить стандарт лечения шизофрении

Проект приказа министерства в том числе предусматривает изменение медикаментозного лечения.

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Минздрав России планирует изменить стандарт лечения шизофрении, в том числе добавив в него возможность назначать дополнительные исследования на наркотики для госпитализированных пациентов. Это следует из проекта приказа Минздрава РФ, с которым ознакомился ТАСС.

Действующий стандарт лечения шизофрении был установлен с 2022 года. Новый документ предусматривает дополнительную возможность сдавать анализы на гепатит В, С, трепонему бледную, а также ВИЧ-1 и ВИЧ-2.

Предусмотрены плазмаферез и гемосорбция, они помогают очистить кровь от вредных веществ. Планируется изменить и немедикаментозные методы лечения шизофрении, убрав из стандарта групповую терапию с родственниками больного.

Кроме того, проект приказа предусматривает и изменение медикаментозного лечения — добавлены препараты Брекспипразол и Тетрабеназин, а Алпразолам исключен.