Комитет семей воинов Отечества помог пересмотреть группу инвалидности отца бойца

Там рассказали, что семь лет назад отец военнослужащего перенес тяжелый инсульт, из-за чего был парализован и теперь нуждается в постоянном уходе. При этом, добавили в КСВО, ему была присвоена только вторая группа инвалидности. В течение недели после обращения в комитет, по итогам межведомственного взаимодействия, мужчине была установлена первая группа инвалидности.