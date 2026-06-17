Комитет семей воинов Отечества помог пересмотреть группу инвалидности отца бойца

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Группа инвалидности парализованного отца бойца СВО была пересмотрена со второй на первую после обращения в Комитет семей воинов Отечества в Чувашии, этот вопрос не удавалось решить около семи лет. Об этом ТАСС рассказали в комитете.
«Комитет семей воинов Отечества в Чувашской Республике за неделю помог семье действующего бойца СВО добиться пересмотра группы инвалидности отца военнослужащего. Вопрос, по которому ранее не удавалось получить положительное решение, был рассмотрен после обращения в комитет и оперативного межведомственного взаимодействия», — сообщили в КСВО.
Там рассказали, что семь лет назад отец военнослужащего перенес тяжелый инсульт, из-за чего был парализован и теперь нуждается в постоянном уходе. При этом, добавили в КСВО, ему была присвоена только вторая группа инвалидности. В течение недели после обращения в комитет, по итогам межведомственного взаимодействия, мужчине была установлена первая группа инвалидности.