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Флаг РФ попал в трансляцию матча ЧМ между сборными Франции и Сенегала

Болельщики принесли флаг России на матч между сборными Франции и Сенегала, который состоялся в рамках чемпионата мира по футболу в Соединённых Штатах.

Источник: Аргументы и факты

Болельщики принесли флаг России на матч между сборными Франции и Сенегала, который состоялся в рамках чемпионата мира по футболу.

Болельщик показал флаг РФ в первом тайме. Кадры с трибуны попали в трансляцию ЧМ.

Сборная Франции одержала победу над сборной Сенегала. Счёт встречи составил 3:1. В составе победителей голы забили Килиан Мбаппе (66-я и 90+6-я минуты) и Брэдли Барколя. В составе сборной Сенегала гол забил Ибраима Мбайе. Матч состоялся на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде в штате Нью-Джерси.

Мбаппе стал рекордсменом по числу голов за сборную Франции, он забил 58-й гол и обошёл Оливье Жиру.

Чемпионат мира по футболу проходит в США, Мексике и Канаде. Он стартовал 11 июня.

Напомним, российские болельщики пронесли на матч открытия Чемпионата мира по футболу в Мексике флаги РФ. В Сети появились кадры, на которых запечатлены несколько болельщиков в красных футболках, закрепившие перед собой на трибуне три российских триколора.

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