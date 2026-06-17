Флаг РФ попал в трансляцию матча ЧМ между сборными Франции и Сенегала

Болельщики принесли флаг России на матч между сборными Франции и Сенегала, который состоялся в рамках чемпионата мира по футболу.
Болельщик показал флаг РФ в первом тайме. Кадры с трибуны попали в трансляцию ЧМ.
Сборная Франции одержала победу над сборной Сенегала. Счёт встречи составил 3:1. В составе победителей голы забили Килиан Мбаппе (66-я и 90+6-я минуты) и Брэдли Барколя. В составе сборной Сенегала гол забил Ибраима Мбайе. Матч состоялся на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде в штате Нью-Джерси.
Мбаппе стал рекордсменом по числу голов за сборную Франции, он забил 58-й гол и обошёл Оливье Жиру.
Напомним, российские болельщики пронесли на матч открытия Чемпионата мира по футболу в Мексике флаги РФ. В Сети появились кадры, на которых запечатлены несколько болельщиков в красных футболках, закрепившие перед собой на трибуне три российских триколора.