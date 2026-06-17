Мбаппе вошёл в топ-3 бомбардиров ЧМ, обогнав Месси

Ранее Килиан Мбаппе побил рекорд Оливье Жиру и стал главным бомбардиром в истории сборной Франции. Форвард дважды забил в матче первого тура ЧМ-2026 против Сенегала (3:1). Этот матч стал для Мбаппе 99-м в составе национальной команды. Дубль позволил ему довести общий счёт голов до 58. Предыдущий рекорд принадлежал Оливье Жиру — 57 мячей в 137 играх. Таким образом, Мбаппе догнал и перегнал легенду французского футбола, затратив на это на 38 матчей меньше.