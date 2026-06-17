США продлили лицензию на работу сербской компании NIS до 1 июля

Ранее Сербия продлила контракт на поставки российского газа ещё на три месяца. Действующий контракт истекал 30 июня. После продления он будет действовать до конца сентября. Стороны обсудили ключевые вопросы энергетической безопасности Сербии. Продление соглашения должно обеспечить стабильные поставки газа для граждан и промышленности.