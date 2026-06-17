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США продлили лицензию на работу сербской компании NIS до 1 июля

Управление по контролю за иностранными активами Минфина США продлило лицензию на деятельность компании «Нефтяная индустрия Сербии» (NIS) до 1 июля. Об этом сообщило Радио и телевидение Сербии.

Источник: Life.ru

Лицензия позволяет компании продолжать операции, контракты и соглашения, включая переработку нефти, импорт сырья, обеспечение безопасности поставок и финансовые расчёты.

Ранее Сербия продлила контракт на поставки российского газа ещё на три месяца. Действующий контракт истекал 30 июня. После продления он будет действовать до конца сентября. Стороны обсудили ключевые вопросы энергетической безопасности Сербии. Продление соглашения должно обеспечить стабильные поставки газа для граждан и промышленности.

Больше аналитики о ценах, нефти, валюте и бизнесе — в разделе «Экономика» на Life.ru.

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