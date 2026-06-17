Миронов предложил ввести единый сертификат для лечения участников СВО

Миронов подчеркнул, что в современных условиях одной из ключевых задач социальной политики государства становится не только материальное обеспечение участников СВО, но и создание эффективного механизма их медицинского, психологического и социального восстановления после участия в боевых действиях. Политик напомнил, что сейчас военнослужащие могут получить бесплатную медпомощь в госпиталях, медицинских организациях государственной и муниципальной системы здравоохранения по месту жительства.