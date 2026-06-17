Мбаппе достиг величия, дважды забив в одном из лучших матчей ЧМ-26

Нападающий сборной Франции и мадридского «Реала» стал лучшим бомбардиром в истории команды, достигнув отметки в 58 голов. Игра, состоявшаяся 16 июня на стадионе «Метлайф» в американском Ист-Ратерфорде доставила истинное наслаждение любителям футбола.
На десятой добавленной минуте полузащитник сборной Франции Орельен Чуамени едва на забил автогол в ворота своей команды, но Майк Меньян сумел отразить коварный удар своего игрока. Благодаря спасению голкипера французы одержали победу со счетом 3:1 над сборной Сенегала. И пока что это была одна из лучших игр на чемпионате мира. Хотя начиналось все на поле стадиона «Метлайф» в американском Ист-Ратерфорде не так интересно. Но тем то и прекрасен футбол, что он непредсказуем.
Французская сборная действительно хороша. Так же, как была хороша команда эпохи Мишеля Платини. Легкая, техничная, отчаянная. Если и может проиграть, то только самой себе, перессорившись и переругавшись из-за какого-нибудь пустяка, как уже бывало на главных международных турнирах.
На этот чемпионат трехцветные приехали в самом соку своего мастерства. Начиная с 2018 года они бессменные обитатели футбольного Олимпа — «золото» в России и «серебро» в Катаре, «бронза» в Германии. ЕВРО-2020, который состоялся в 2021 из-за пандемии, немного подпортил имидж футбольных небожителей, однако он вообще был какой то своеобразный.
Волею жребия первый матч французам на ЧМ-26 довелось играть со сборной Сенегала. И лучшего соперника, чтобы сразу же, сходу проверить на прочность чемпионские амбиции команды Дешама даже пожелать было бы нельзя. Потому что «Львы Терранги» под руковдством Пап Тьява (в чьем послужном списке игрока есть, кстати, пол-сезона в московском «Динамо», если кто не помнит) тоже не лыком шиты — звезда на звезде и звездой погоняет. Если же учесть, что это, помимо всего прочего, еще и встреча сборных бывшей метрополии и ее колонии, то битва на поле и правда обещала быть жаркой.
Скажем сразу, она именно такой и получилась. Да не просто жаркой, а исторической.
В первом тайме шансов открыть счет было больше у сенегальцев. Французы грамотно оборонялись, терпели, и на перерыв команды ушли с нулями на табло.
Второй тайм полностью оправдал все ожидания.
Килиан Мбаппе стал лучшим бомбардиром в истории французской сборной, оформив дубль голами на 66 и 96-й минутах встречи — теперь на его счету 58 мячей, и это просто невероятно! Брадли Баркола, едва выйдя на замену на 80-й минуте вместо Усмана Дембеле, в первой же атаке забил еще один гол.
Сенегал ответил красивейшим голом в исполнении юной звезды «Пари Сен-Жермен» Ибраима Мбайе на 95-й минуте, но он лишь слегка подсластил горечь поражения в матче, который сенегальцы могли как минимум свести к ничьей.
Вообще, все четыре гола матча просто прекрасны. Их можно пересматривать, смакуя, как изысканное блюдо. Французы доказали, что их претензии на чемпионство имеют под собой очень веские основания. Но и Сенегал не стоит сбрасывать со счетов. Еще две команды в группе I, Ирак и Норвегия, при всем к ним уважении, скорее всего будут довольствоваться третьим и четвертым местом. Но все же не будем забывать, что футбол непредсказуем, как мы уже сказали. Хорошо, что в этом шальном ярмарочном фестивале наконец-то начинают появляться признаки настоящего чемпионата мира.
P.S. И ведь все герои этого матча так или иначе связаны с «Пари Сен-Жермен», только что выигравшего второй раз подряд Лигу чемпионов. Совпадение?