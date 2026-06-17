Мбаппе достиг величия, дважды забив в одном из лучших матчей ЧМ-26

Вообще, все четыре гола матча просто прекрасны. Их можно пересматривать, смакуя, как изысканное блюдо. Французы доказали, что их претензии на чемпионство имеют под собой очень веские основания. Но и Сенегал не стоит сбрасывать со счетов. Еще две команды в группе I, Ирак и Норвегия, при всем к ним уважении, скорее всего будут довольствоваться третьим и четвертым местом. Но все же не будем забывать, что футбол непредсказуем, как мы уже сказали. Хорошо, что в этом шальном ярмарочном фестивале наконец-то начинают появляться признаки настоящего чемпионата мира.