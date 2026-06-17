Особый противопожарный режим продлили в трех территориях Приангарья до 6 июля

IrkutskMedia, 17 июня. В Иркутской области особый противопожарный режим продлён до 6 июля 2026 года в Нижнеудинском районе, Тайшетском и Чунском муниципальных округах. Соответствующее постановление правительства региона подписал губернатор Игорь Кобзев 15 июня.
Как сообщили в пресс-службе правительства региона, причиной продления стали сохраняющаяся высокая пожарная опасность, неблагоприятный прогноз погоды и угроза перехода огня на населённые пункты и объекты экономики. На время действия режима ГУ МЧС по региону поручено усилить федеральный пожарный надзор за объектами соцсферы, энергетики и транспорта, граничащими с лесными массивами.
Вводится запрет на разведение костров, сжигание сухой растительности и мусора, приготовление пищи на открытом огне (за исключением отдельных случаев), а также другие ограничения, направленные на безопасность населения.
С 11 июня до 6 июля особый противопожарный режим также действует в шести северных территориях: Братске, Усть-Илимске, Братском, Нижнеилимском, Усть-Илимском и Усть-Кутском муниципальных округах.
Напомним, что с 15 июня в регионе также действует режим повышенной готовности. Указ подписал губернатор Игорь Кобзев в связи с ухудшением погодных условий и действующими лесными пожарами.