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Особый противопожарный режим продлили в трех территориях Приангарья до 6 июля

Вводится запрет на разведение костров, сжигание сухой растительности и мусора, приготовление пищи на открытом огне.

Источник: IrkutskMedia.ru

IrkutskMedia, 17 июня. В Иркутской области особый противопожарный режим продлён до 6 июля 2026 года в Нижнеудинском районе, Тайшетском и Чунском муниципальных округах. Соответствующее постановление правительства региона подписал губернатор Игорь Кобзев 15 июня.

Как сообщили в пресс-службе правительства региона, причиной продления стали сохраняющаяся высокая пожарная опасность, неблагоприятный прогноз погоды и угроза перехода огня на населённые пункты и объекты экономики. На время действия режима ГУ МЧС по региону поручено усилить федеральный пожарный надзор за объектами соцсферы, энергетики и транспорта, граничащими с лесными массивами.

Вводится запрет на разведение костров, сжигание сухой растительности и мусора, приготовление пищи на открытом огне (за исключением отдельных случаев), а также другие ограничения, направленные на безопасность населения.

С 11 июня до 6 июля особый противопожарный режим также действует в шести северных территориях: Братске, Усть-Илимске, Братском, Нижнеилимском, Усть-Илимском и Усть-Кутском муниципальных округах.

Напомним, что с 15 июня в регионе также действует режим повышенной готовности. Указ подписал губернатор Игорь Кобзев в связи с ухудшением погодных условий и действующими лесными пожарами.

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