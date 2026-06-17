Потеряла дар речи: Тарасова высказалась о недопуске фигуристов из РФ до Гран-при

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала сообщения о том, что российские фигуристы не смогут попасть в число участников мирового Гран-при в сезоне-2026/27.
— Информация ужасная. У меня просто слов нет. Честно говоря, я потеряла дар речи, когда узнала об этом. В очередной раз мы видим отвратительное поведение со стороны ISU. Они хотят, чтобы впереди были другие страны, — заявила она изданию Sport24.
По ее словам, российским спортсменам остается лишь работать над собой и выступать на соревнованиях внутри РФ и дальше.
— Все знают, что весь мир смотрит на нас, несмотря на то, что несправедливое отстранение наших спортсменов продолжается, — добавила Тарасова.
Ранее тренер резко охарактеризовала ситуацию с российскими фигуристами на международной арене. Она назвала отношение Международного союза конькобежцев к российским спортсменам бесчеловечным и выразила надежду, что как минимум юниоров вернут к участию в международных турнирах.
4 июня министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил, что страна возвращается на международную спортивную арену. Он также добавил, что с паралимпийской сборной России полностью сняли все ограничения. Международная федерация университетского спорта тоже допустила отечественных спортсменов до соревнований.