Потеряла дар речи: Тарасова высказалась о недопуске фигуристов из РФ до Гран-при

— Информация ужасная. У меня просто слов нет. Честно говоря, я потеряла дар речи, когда узнала об этом. В очередной раз мы видим отвратительное поведение со стороны ISU. Они хотят, чтобы впереди были другие страны, — заявила она изданию Sport24.