Егорян завоевала серебро на чемпионате Европы по фехтованию

Ранее Международная федерация фехтования сняла все ограничения с российских спортсменов. Спортсмены и официальные лица с белорусскими или российскими паспортами смогут выступать на всех индивидуальных и командных соревнованиях под эгидой FIE, используя национальные аббревиатуры, форму с государственной символикой и гимны своих стран. Российские спортсмены этим летом смогут выступить на чемпионатах мира под своим флагом и гимном. Турнир пройдёт с 22 по 31 июля в Гонконге (Китай).