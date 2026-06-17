В Казани пройдет юбилейный саммит Россия-АСЕАН

Сообщается, что саммит приурочен к 35-летнему юбилею отношений России и АСЕАН. Ожидается, что прибудут делегации Брунея, Восточного Тимора, Вьетнама, Индонезии, Камбоджи, Лаоса, Малайзии, Сингапура, Таиланда и Филиппин. Общее количество гостей составит более восьми тысяч человек.