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В Казани пройдет юбилейный саммит Россия-АСЕАН

В России прибудут делегации 14 стран юго-восточной Азии.

Источник: IrkutskMedia.ru

В Казани 17 и 18 июня пройдет юбилейный саммит Россия — АСЕАН (Ассоциация государств Юго-Восточной Азии). В столицу Татарстана прибудут делегации 14 стран.

Сообщается, что саммит приурочен к 35-летнему юбилею отношений России и АСЕАН. Ожидается, что прибудут делегации Брунея, Восточного Тимора, Вьетнама, Индонезии, Камбоджи, Лаоса, Малайзии, Сингапура, Таиланда и Филиппин. Общее количество гостей составит более восьми тысяч человек.

На саммите будет присутствовать президент РФ Владимир Путин. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что запланирован марафон двусторонних встреч.

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