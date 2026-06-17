В Комсомольске управляйку оштрафовали за грязь и воду у подъездов

Проверку провела прокуратура города Юности. Выяснилось, что ООО «ЖКХ-Прогресс», которое обслуживает многоквартирный дом, не очистило тротуары и пешеходные дорожки от грязи, а также не выровняло грунт. Из-за этого вода скопилась рядом с подъездами и контейнерной площадкой — для жильцов обычный поход к мусорным бакам превратился в полосу препятствий.