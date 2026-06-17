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В Комсомольске управляйку оштрафовали за грязь и воду у подъездов

Из-за бездействия компании обычный поход к мусорным бакам превратился для жильцов в полосу препятствий.

В Комсомольске-на-Амуре управляющую компанию наказали после жалобы жителя дома на улице Мира. Люди не могли нормально пройти к мусорным контейнерам из-за грязи и подтопления возле подъездов, сообщили в прокуратуре Хабаровского края.

Проверку провела прокуратура города Юности. Выяснилось, что ООО «ЖКХ-Прогресс», которое обслуживает многоквартирный дом, не очистило тротуары и пешеходные дорожки от грязи, а также не выровняло грунт. Из-за этого вода скопилась рядом с подъездами и контейнерной площадкой — для жильцов обычный поход к мусорным бакам превратился в полосу препятствий.

Прокуратура внесла представление директору управляющей компании. После этого нарушения устранили. Кроме того, должностное лицо ООО «ЖКХ-Прогресс» привлекли к административной ответственности за нарушение правил благоустройства: ему назначили штраф по части 1 статьи 37.2 КоАП РФ.