В Комсомольске управляйку оштрафовали за грязь и воду у подъездов

В Комсомольске-на-Амуре управляющую компанию наказали после жалобы жителя дома на улице Мира. Люди не могли нормально пройти к мусорным контейнерам из-за грязи и подтопления возле подъездов, сообщили в прокуратуре Хабаровского края.
Проверку провела прокуратура города Юности. Выяснилось, что ООО «ЖКХ-Прогресс», которое обслуживает многоквартирный дом, не очистило тротуары и пешеходные дорожки от грязи, а также не выровняло грунт. Из-за этого вода скопилась рядом с подъездами и контейнерной площадкой — для жильцов обычный поход к мусорным бакам превратился в полосу препятствий.
Прокуратура внесла представление директору управляющей компании. После этого нарушения устранили. Кроме того, должностное лицо ООО «ЖКХ-Прогресс» привлекли к административной ответственности за нарушение правил благоустройства: ему назначили штраф по части 1 статьи 37.2 КоАП РФ.