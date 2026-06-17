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Эксперт: Месси может выступить на ЧМ на высоком уровне

Сборная Аргентины проведет первый матч на нынешнем чемпионате мира 17 июня против команды Алжира.

КРАСНОЯРСК, 17 июня. /ТАСС/. Аргентинский нападающий, действующий чемпион мира Лионель Месси на текущем мировом первенстве по футболу может выступить на высоком уровне. Таким мнением с ТАСС поделился российский тренер Сергей Ташуев, который возглавляет красноярский «Енисей».

Сборная Аргентины проведет первый матч на нынешнем чемпионате мира 17 июня против команды Алжира (начало — 4:00 мск).

«Месси, он и есть Месси. Учитывая, что тренер [сборной Аргентины] тот же остался — Лионель Скалони. У него хорошая с ним коммуникация. Остался в сборной [нападающий] Хулиан Альварес», — отметил Ташуев, добавив, что на прошлом чемпионате мира в 2022 году у двух нападающих была хорошая связка. «И Месси [на этом чемпионате мира] может быть таким же, как был всегда», — подчеркнул Ташуев.

Месси 38 лет, он выступает за клуб североамериканской Главной лиги футбола (MLS) «Интер Майами» с 2023 года. В Европе аргентинец играл за французский «Пари Сен-Жермен» и испанскую «Барселону», в составе которой четыре раза выиграл Лигу чемпионов, по три раза — Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. Нападающий является чемпионом мира (2022), серебряным призером мирового первенства (2014), олимпийским чемпионом (2008) и двукратным обладателем Кубка Америки (2021, 2024).

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