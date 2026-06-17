Эксперт: Месси может выступить на ЧМ на высоком уровне

«Месси, он и есть Месси. Учитывая, что тренер [сборной Аргентины] тот же остался — Лионель Скалони. У него хорошая с ним коммуникация. Остался в сборной [нападающий] Хулиан Альварес», — отметил Ташуев, добавив, что на прошлом чемпионате мира в 2022 году у двух нападающих была хорошая связка. «И Месси [на этом чемпионате мира] может быть таким же, как был всегда», — подчеркнул Ташуев.