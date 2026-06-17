«МегаФон» улучшил связь в спальных микрорайонах Красноярска.

— Мы продолжаем закрывать «белые пятна» на цифровой карте столицы региона. Регулярный мониторинг мобильной активности и обратная связь от наших пользователей помогают нам принимать наиболее эффективные с технической точки зрения решения, уделять внимание тем локациям, где спрос растет особенно интенсивно. Такой подход обеспечивает стабильную работу сотен тысяч абонентских устройств в условиях постоянного роста интернет-трафика: с начала года жители и гости города «прокачали» на 16 процентов больше данных, чем за аналогичный период прошлого года, — говорит директор «МегаФона» в Красноярском крае Андрей Ким.