США вернули Мексике украденный 30 лет назад документ XVI века с подписью Кортеса: раритет хотели продать на аукционе

Сообщается, что в 2022 году документ был выставлен на продажу американским аукционным домом Paul Fraser Collectibles. Мексика представила доказательства того, что документ принадлежит национальному архиву. В августе 2025 года его передали в посольство Мексики в США. В архив историческая ценность вернулась в мае 2026 года.