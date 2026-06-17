Город Хабаровк прогреется до +26 градусов

По данным ФГБУ «Дальневосточное УГМС», 17 июня опасные метеоявления в Хабаровском крае не прогнозируются. В Хабаровске ночью без существенных осадков, днём ожидается кратковременный дождь. Температура ночью — от +13 до +15 градусов, днём — от +24 до +26 градусов, ветер южный, 4−10 м/с. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
В южных районах местами пройдёт кратковременный дождь. Температура ночью составит от +13 до +18 градусов, днём — от +23 до +28 градусов. Ветер южный, скорость — 6−11 м/с.
В центральных районах края (Хабаровский, Нанайский, Верхнебуреинский МР) существенных осадков не ожидается, однако днём в отдельных местах возможен кратковременный дождь. Ночная температура варьируется от +3 до +18 градусов, дневная — от +18 до +31 градуса. Ветер южный и юго восточный, 4−11 м/с.
В северных районах края (Николаевский, Ульчский МР) осадков не прогнозируется, но местами может пройти небольшой или кратковременный дождь. Температура ночью — от +3 до +14 градусов, днём — от +8 до +33 градусов. Ветер восточных направлений, скорость — 4−12 м/с.
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