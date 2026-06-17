Город Хабаровк прогреется до +26 градусов

По данным ФГБУ «Дальневосточное УГМС», 17 июня опасные метеоявления в Хабаровском крае не прогнозируются. В Хабаровске ночью без существенных осадков, днём ожидается кратковременный дождь. Температура ночью — от +13 до +15 градусов, днём — от +24 до +26 градусов, ветер южный, 4−10 м/с. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.